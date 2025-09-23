◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２３日・戸田）巨人は２３日、イースタン・ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は昨年４月に受けた「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン＝ＴＪ手術）から復帰した、育成左腕・代木大和投手。今季２軍戦では３度目の先発マウンドとなる。打線では浅野翔吾外野手が「１番・右翼」、笹原操希外野手、エリエ・ヘルナンデス外野手、長野久義外野手がクリーンアッ