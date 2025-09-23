この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第21話をごらんください。 前回までゆかりとりさが公園に遊びに行った時のエピソードが語られました。話を聞いたはるかは「怒らなかったの？」と聞きますが、ゆかりは「いや～言えないよ、ごめんも言われたし」と