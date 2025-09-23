一力遼名人囲碁の第50期名人戦7番勝負の第4局は22、23の両日、神奈川県箱根町で打たれ、一力遼名人（28）＝棋聖・天元・本因坊との四冠＝が124手で挑戦者の芝野虎丸十段（25）に白番中押し勝ちし、対戦成績3勝1敗で初防衛にあと1勝とした。終局は午前11時37分、異例の早期決着だった。名人戦の挑戦手合は持ち時間各8時間の2日制で、通常、2日目の午後に決着する。本局は一力名人が1日目に優位に立ち、そのまま押し切って短手数