元宝塚 雪組トップ娘役の、真彩希帆さんが自身のインスタグラムを更新。第一子出産を公表しました。 【写真を見る】【 元宝塚 雪組トップ娘役・真彩希帆 】第一子出産を報告赤ちゃんと幸せ２ショット「愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています」真彩希帆さんは「先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました。」と綴ると、赤ちゃんの写真をアップ。続けて「想像以上の愛と感動を与えてくれるその