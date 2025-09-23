アメリカ・ニューヨークで22日、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれ、パレスチナの国家承認をフランスが宣言しましたが、アメリカや日本などは見送り、G7＝主要7か国で対応がわかれました。フランスマクロン大統領「私は本日、フランスがパレスチナを国家として承認することを宣言する」「まさに国家承認こそがイスラエルに平和をもたらす唯一の解決策であると確信している」パレスチナを国家として承認するのは、G7