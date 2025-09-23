NPB（日本野球機構）は23日の公示を発表。阪神はハートウィグ投手を登録し、工藤泰成投手を抹消しました。ハートウィグ投手は11日に抹消されて以来の再昇格。今季はここまで14試合に登板し、2勝0敗6HP、防御率3.86の成績を残しています。前回抹消時は直近2試合で無失点と好投を続ける中での抹消となっていましたが、抹消後も2軍で3試合にリリーフ登板。2試合を三者凡退とするなど、見事な投球を続けています。一方、抹消となった工