石破首相は、22日に告示された自民党総裁選挙への対応について、石破内閣の政策を継承する候補者を支持する考えを示しました。前回の総裁選で自身を支持した、いわゆる石破票の動向にも影響を与えるものとみられます。石破首相は早々に、自身の後継者となるポスト石破選びへの考え方を示しました。影響力を示す狙いもあるものとみられます。石破首相「私といたしましては、この1年間政権をともに汗をかき、力を尽くしてくださった