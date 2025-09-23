私はミカ（30代）。娘はユリ（3歳）です。今日は大学時代の友人アカリ（30代）から、卒業以来初めて連絡がきて、久しぶりに遊ぶ約束をしました。アカリの子ども・スズカちゃんはうちのユリと同い年で、アカリはママ友が欲しいと言っていました。これから遊び場で遊ぶぞ！と受付をすませていたら、スズカちゃんは走って遊び場の中に入ってしまい、そのまま迷子になってしまったのです。もう1時間ほどスズカちゃんを探していますが