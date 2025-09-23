関東有数の温泉街、神奈川県・湯河原でニホンザルによる被害が話題となっている。現地を訪れると、街の人々のほとんどが「被害は今に始まったことじゃない。もう何十年も前からのこと」と言うが、ここ2、3年ほどは人的被害や屋内侵入などが目立ち、その被害にある変化が見られるようだ。現地を取材した。 【画像】室内にいる秋田犬をキバむき出しで威嚇するニホンザル ニホンザルによる被害は3年間で2万6839件 神奈川県の小田