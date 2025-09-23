福岡県警田川署は23日、糸田町の道路上で22日午後5時ごろ、徒歩通行中の女子中学生が見知らぬ男から「かわいいね、僕とかどう？」「ファンになっちゃった」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50歳くらいの小太り。茶色半袖シャツ、七分丈ジーパン、白色スニーカー着用。