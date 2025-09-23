先週の国内女子ツアー「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」に出場した森田理香子が驚いていた。最終日は10番からのインスタート。優勝争いとは無縁の、いわゆる裏街道だったが、大勢のギャラリーを引き連れてのラウンドに「お客さんが多かったですね。一緒に回った安田(祐香）さんはかわいくて人気があるし、愛知は久美ちゃんの地元。ひっそりやれると思っていたけど、なめていました」と笑った。【ドレス写真集】注目ルー