9月22日、ヤマハが新シリーズ『RMX DD』を発表。発表会には女子プロの永井花奈、有村智恵、中村香織が登壇し、新モデルの使用感を語った。【写真】『RMX DD』ドライバー＆アイアンの顔を等倍で比較してみた！ヤマハが発表した『RMX DD』は、アスリートゴルファー向けの新シリーズ。シリーズ名の「DD」は Distance（飛距離） と Direction（方向性） を意味し、両立を目指した設計となっている。『RMX DD』ドライバーには独自の8軸