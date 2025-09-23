残暑の続く日本列島で、ゴルフ場の閉鎖やソーラー転用へのニュースが続いている。北海道・女満別ゴルフコースに続き、栃木・那須伊王野CC、広島・吉和の森GCといったゴルフ場が、猛暑による入場者低迷のニュースと呼応するかのように営業終了への動きが表面化した（一季出版・ゴルフ特信）。いずれもメガソーラーへの転用が計画されており、ゴルフ場の経営が深刻さを増していることを証明している。【写真】横行する偽物クラブ！