大阪・関西万博では、朝から当日券を買い求める人が長い列を作り、９月２３日の当日券は約１時間で完売しました。２３日の万博会場。来場者が東ゲートのオープンとともに続々と入場していきます。博覧会協会などによりますと、閉幕日の１０月１３日まで来場予約はほぼ満員だということで、朝から当日券を買い求める人が長い列を作りました。当日券は予定を４０分前倒しして販売を開始しましたが、約１時間で完売したということ