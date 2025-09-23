秋分の日の23日は彼岸の中日です。広島市の寺には多くの人が墓参りに訪れていました。朝から雨となった彼岸の中日の23日、広島市中区の圓龍寺には、家族連れなどが墓参りに訪れていました。墓前に花や線香を供え先祖を偲び、手を合わせました。■広島在住「おかげでここまで生きながらえさせてもらいましたという思いでお参りしております」■京都在住「実家じまいを今回してご先祖様に報告しました」秋の彼岸は今月26日までです。