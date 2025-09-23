９月２３日朝早く、大阪府大東市の集合住宅で火事があり、住人と見られる高齢の女性が煙を吸って重症です。２３日午前５時半ごろ、大阪府大東市朋来にある８階建ての集合住宅で、「隣の窓から大量の煙が出ていて火災警報機が鳴っている」と住人の女性から消防に通報がありました。消防などによりますと、消防車など１０台が出動し、火は約１時間後に消し止められましたが、２階の１室の一部が焼けました。この部屋に住む７