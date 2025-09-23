被爆して亡くなったアメリカ兵の調査で知られる森重昭さんの活動を描いた映画が広島市で上映されました。原爆資料館で上映されたのは、アメリカ人の監督が手がけた映画「燈籠流し"Paper Lanterns"」です。12人のアメリカ兵捕虜が広島で被爆死したことを突き止めた被爆者の森重昭さんと、兵士の遺族の交流を描いています。被爆80年のことし、森さんの活動をより広く知ってもらおうと企画され、約150人が訪れました。■被爆者 森重昭