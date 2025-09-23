23日昼前、鹿児島空港で離陸前の日本航空の飛行機内で煙が確認され、搭乗していた乗客・乗員計245人が機外に避難しました。この飛行機はその後、欠航となりました。日本航空によりますと、23日午前10時55分鹿児島発、羽田行きの便が離陸前に補助動力装置を起動した際、機内で煙が確認されたということです。機内には乗客・乗員計245人が搭乗していて、全員、機外に避難させたということです。ケガ人はいませんでした。補助