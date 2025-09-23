兵庫県議会の自民党会派に所属する議員が虚偽の申請をして、ホテルの宿泊代に政務活動費を使っていたとして、議員辞職願を提出したことがわかりました。兵庫県議会に辞職願を提出したのは、無所属で自民党会派に所属する松井重樹議員（７１）です。議会の関係者によりますと、松井議員は翌日に県庁の職員と面会したと虚偽の申請を繰り返し、過去５年間にホテル（神戸市内）の宿泊代として政務活動費約１８０万円を不適切に使