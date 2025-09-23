「秋分の日」の９月２３日、徳島市の農家では３００年ほど前から伝わる行事「砂灸」が行われています。旅の修行僧が一夜のもてなしのお礼にと「弘法大師の秘宝」として伝えたのが始まりで、砂につけた足跡にお灸をすれば万病に効くと伝えられています。現地に行けない場合、つける足跡は身に着けていた靴下でも良いそうで、行事は午後５時すぎまで続きます。