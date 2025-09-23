【地図】青森県読売新聞オンライン

青森・田子町の山で水質調査中に…突然クマが襲撃 男性が病院に搬送される

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 23日午前7時50分頃、青森県・田子町の山中で40代男性がクマに襲われた
  • 男性は水質調査中で、顔や左腕、背中を引っかかれるなどしたとのこと
  • ドクターヘリで病院に搬送されたが、意識はあり会話はできる状態だったそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 2008年、「崖の上のポニョ」の会見に参加する山口智子
    山口智子『ぐちバカリ』で際立った“大御所仕草”に戸惑いの声…「MC遮り」「足組み扇子」で毒舌連発 2025年9月22日 20時15分
  • 1等前後賞6億円がバラで出た七福種子島店（2014年撮影）
    噂のオチは常に「当せん者は島から出て行った」…ジャンボ宝くじ「1等前後賞6億円」が“バラ”で出た「種子島」の顛末 2025年9月23日 8時0分
  • 私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」
    私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」 2025年9月21日 15時45分
  • 松重豊（写真：本誌写真部）
    【テレ東が回答】『孤独のグルメ』 老舗温泉旅館が3年前のロケで受けた“不義理”を告発…広報が明かした「真相」 2025年9月22日 19時45分
  • STVニュース北海道
    「性交しています」奥尻島から函館に来て10代女性にみだらな行為　農業の男（48）を逮捕　函館市 2025年9月23日 4時8分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    2. 2. 1億円当せんして突然島を出たか
    3. 3. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    4. 4. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
    5. 5. 性交しています 10代にわいせつ
    6. 6. ロバート馬場「貯金がない」ワケ
    7. 7. 中国で幼児3人「置き去り」に
    8. 8. 父の死刑後 娘が驚いた電話内容
    9. 9. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
    10. 10. 長嶋一茂 大炎上した退席の真相
    1. 11. 女児出産したら「性被害に遭う」
    2. 12. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
    3. 13. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
    4. 14. アッコに「もう限界だろこれ」
    5. 15. カズレーザー 2番組終了の理由は
    6. 16. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
    7. 17. あのの気遣い「配慮の塊」絶賛
    8. 18. 外国人向けマンション 許可せず
    9. 19. 春風亭昇太 前代未聞のミス犯す
    10. 20. 「シートを倒すな」男性が激怒
    1. 1. 1億円当せんして突然島を出たか
    2. 2. 性交しています 10代にわいせつ
    3. 3. 父の死刑後 娘が驚いた電話内容
    4. 4. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
    5. 5. 外国人向けマンション 許可せず
    6. 6. 女性刺され「電話中に叫び声」
    7. 7. 伊東市で聞いた 街の人々の声
    8. 8. 旧統一教会の韓鶴子総裁を逮捕
    9. 9. 働かないウクライナ難民の実態
    10. 10. 大誤算 年収5500万円→生活保護
    1. 11. 富裕層 ニセコに殺到する理由
    2. 12. 北アルプス不明男性 遺体で発見
    3. 13. 児童がスプレー噴射 13人搬送
    4. 14. 7年で5倍 日本で増える土葬墓地
    5. 15. 江の島で20代男性が海に転落
    6. 16. 高市氏 外国人政策に示す決意
    7. 17. 11月途中から一気に冬に 気象庁
    8. 18. 自らの軽トラの下敷きになり死亡
    9. 19. 北アルプス槍穂高連峰で高松市の公務員の男性が行方不明　遭難とみて警察が捜索【香川】
    10. 20. 住宅街に「ゴミ山」虫や異臭問題
    1. 1. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    2. 2. 女児出産したら「性被害に遭う」
    3. 3. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
    4. 4. 「シートを倒すな」男性が激怒
    5. 5. 整形告白がXで炎上 投稿の意図
    6. 6. 理想の結婚相手 見極めポイント
    7. 7. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
    8. 8. ゴミ放置&家具破壊 民泊の惨状
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. 高市氏と石破氏が同じ地雷ワード
    1. 11. 小泉氏は「カンペ大臣」指摘続出
    2. 12. ニンバス 1万超の薬も痛み消えず
    3. 13. 朝5時過ぎに起床 妻いなくなった
    4. 14. 小泉氏 裏金議員への擁護が炎上
    5. 15. 逮捕の変態教員 以前から奇行
    6. 16. 日本、承認見送りへの理解を要請　国連パレスチナ会議で外相演説
    7. 17. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    8. 18. 汗だくで料理すんな 店員に苦情
    9. 19. 自民党 SNSの法的措置宣言が波紋
    10. 20. 夫に托卵がバレた女性の末路
    1. 1. 中国で幼児3人「置き去り」に
    2. 2. ディズニーCEO 勝ち目ない状態か
    3. 3. 中国人に「ソウル病」流行のワケ
    4. 4. バリで息子死亡 心臓がない状態
    5. 5. 治療薬なし? リンゴ病患者急増か
    6. 6. 中国アウトドアブランドが謝罪
    7. 7. 米企業が開発した「超音波包丁」
    8. 8. スパイダーマン撮影中に転落事故
    9. 9. 中国で「人とペット共生」形成か
    10. 10. 過激インフルエンサー 警官だった?
    1. 11. 8連休 エアチケット予約がピーク
    2. 12. 中国空母で艦載機の射出訓練
    3. 13. 公共の場に足のせる韓国人 韓
    4. 14. 露 米と条約締結の延長を提案
    5. 15. ウマニに3万5千人 宗教の聖地へ
    6. 16. レンズ一体型「RX1R III」実機
    7. 17. 米ディズニー 番組休止に声明
    8. 18. EUの遅延や欠航 原因はランサム?
    9. 19. 「iPhone Air」カメラが1眼のみ
    10. 20. ブラジル最高裁判事の妻にも制裁
    1. 1. 母と兄が…実家で目撃した光景
    2. 2. 埼玉の弱小野球部で起きた奇跡
    3. 3. 大誤算 年収5500万円→生活保護
    4. 4. 「ナイキ離れ」する本当の理由
    5. 5. ギョーザこびり付き事件から2年
    6. 6. パンが楽しめる「株主優待」
    7. 7. トヨタ会長 インスタでダメ出し
    8. 8. 退職金で老後破産 恐ろしい罠
    9. 9. 不動産「本当の相場」調べる方法
    10. 10. 日本株 5カ月で49%の急騰に
    1. 11. 夫婦生活の落とし穴「年金」に
    2. 12. ブルボン「お手頃価格」に勝算
    3. 13. 「ギョーザ」なぜリニューアル?
    4. 14. フジ 背景に物言う株主の圧力?
    5. 15. 夫をイクメン化したら 妻に悲劇
    6. 16. ワークマン参入で 価格破壊の波
    7. 17. 日産が誇る運転支援技術のレベル
    8. 18. 丸亀 年収2000万円の新人事制度
    9. 19. スマートウォッチで作業員に警告
    10. 20. 全国で休廃業や解散 4万7078件に
    1. 1. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
    2. 2. マックがビニール袋を完全廃止に
    3. 3. 入社から半年で離職 どの職種?
    4. 4. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
    5. 5. 無料で使える5つのAIツール
    6. 6. Dellの「Pro Max 18 PLUS」
    7. 7. MOFT新作「やりすぎ」がスゴい
    8. 8. Google翻訳に新たなAI搭載機能
    9. 9. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    10. 10. Samsungスマホを「魔改造」
    1. 11. 高い防水性能のスマホに落とし穴
    2. 12. 不便解決 スマホ対応モニター
    3. 13. コンビニでAI&ロボが活躍する訳
    4. 14. Apple Watch充電環境が一新
    5. 15. iPhone17 開封する前から傷か
    6. 16. AI時代の挑戦応援 日本から支援
    7. 17. 耳に挟むイヤホン Ankerの新作
    8. 18. 人気の「ポータブル電源」がお得
    9. 19. 女性のキャリアを支えるリスキリング事業！SHE株式会社 代表取締役 福田恵里氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
    10. 20. パナソニック、新たなIT事業会社「パナソニック デジタル」を2026年4月に設立 - グループ3社を統合
    1. 1. 西勇輝 自らトレードを申し出か
    2. 2. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
    3. 3. 桐生が涙 けいれんの原因明かす
    4. 4. 1年9カ月 活動自粛中芸人の近影
    5. 5. 世陸 妨害が波紋…選手ブチギレ
    6. 6. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
    7. 7. 西武・平井 来季の戦力構想外
    8. 8. 世陸エンドロールで「涙腺崩壊」
    9. 9. 大谷の粋な対応 セレブ妻が感動
    10. 10. 田中将大 日米通算200勝の可能性
    1. 11. 男性の命を救った医師 世陸で銅
    2. 12. 板倉は「トップレベルでない」
    3. 13. 大谷の「二刀流特例」に不穏報道
    4. 14. 母となった元グラドルが圧巻の姿
    5. 15. 楽天一筋１４年間　岡島豪郎が今季限りで引退　引退セレモニー検討
    6. 16. 最後の世界陸上 織田が名言締め
    7. 17. お粗末な中日の「最大の被害者」
    8. 18. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
    9. 19. 朗希が無双投球も 明かした本音
    10. 20. 大谷のライバルに急浮上 第3の男
    1. 1. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    2. 2. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
    3. 3. ロバート馬場「貯金がない」ワケ
    4. 4. 長嶋一茂 大炎上した退席の真相
    5. 5. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
    6. 6. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
    7. 7. アッコに「もう限界だろこれ」
    8. 8. カズレーザー 2番組終了の理由は
    9. 9. あのの気遣い「配慮の塊」絶賛
    10. 10. 春風亭昇太 前代未聞のミス犯す
    1. 11. ニコルが即答した「エロい野菜」
    2. 12. 渡邊渚が告白「体調が戻らない」
    3. 13. 万博手のひら返し 田村淳に批判
    4. 14. 「第二の国宝」出だしが厳しい
    5. 15. チョコプラ炎上 松尾に粗品呆れ
    6. 16. 首相報酬4000万円は安い 猛反論
    7. 17. 新たなCM女王? 長澤に迫る勢いか
    8. 18. 織田裕二「復帰の可能性ゼロ」か
    9. 19. 田久保氏っぽい絵? 異常事態が
    10. 20. 軍団員? たけしに驚きの存在が
    1. 1. 織田が老害に ならなかった理由
    2. 2. 4人目妊娠し中絶へ 前向きな選択
    3. 3. 夫婦レスは体の問題だけではない
    4. 4. 40・50代に似合う GUのカーデ
    5. 5. 髪の悩み「血行不良」が解決?
    6. 6. 「アーモンドミルク」の効果
    7. 7. 山手線100周年記念 限定焼き菓子
    8. 8. セルフレジを両替機にする客も
    9. 9. 女性が「キモイ」と思う瞬間9選
    10. 10. 「オフピーク旅」を推奨する秋旅
    1. 11. 40・50代お手本に ミニボブヘア
    2. 12. マックのハッピーセットが可愛い
    3. 13. 「二進法でやってる店」のオチ
    4. 14. ユニクロの黒アイテムでコーデ
    5. 15. 上半期 バズ漫画あらためて紹介
    6. 16. 無印良品スタッフの着こなし術
    7. 17. Amazon宣伝でAmazonを宣伝
    8. 18. 3COINSのスマホショルダーが便利
    9. 19. 彼氏は既婚者? 届いた婚約指輪
    10. 20. 「絶対許されない」母親への思い