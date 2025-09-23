22日夜、熊本市内のスーパーで万引きをしようとした男が店員の制止を振り払い車で逃走する事件がありました。カメラがその一部始終を捉えました。走り去ろうとする車を必死に止める男性。車はボンネットに男性を乗せたまま10メートル以上走行します。これは22日午後7時半過ぎ、熊本市中央区のスーパーの駐車場で撮影された映像です。撮影した女性によりますと、店内で発泡酒などをカゴごと万引きしようとして店員と言い争っていた