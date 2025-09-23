アメリカのウォルト・ディズニーは、傘下のABCテレビの人気トーク番組を再開させると発表しました。保守系活動家の射殺事件に関する不適切な発言があったとして、番組を「無期限の休止」としていましたが、言論の自由をめぐり論争になっていました。ABCの人気トーク番組の司会者、ジミー・キンメル氏は15日の放送で、カーク氏の射殺事件に絡み、トランプ氏の支持者が事件を政治利用しているなどと批判していました。これに対し、通