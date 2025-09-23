22日に告示された自民党の総裁選挙は、23日は党本部で共同記者会見が開かれ、5人の候補が物価高対策など、経済対策や野党への対応などについて意見を表明しました。自民党本部から、フジテレビ政治部・福田真子記者の中継です。いずれの候補も物価高対策を強調していますが、衆参両院で少数与党となる中、野党との連携を考慮した思惑も垣間見えます。茂木敏充前幹事長：地方ごとにそれぞれ、これまでとは1桁異なる生活支援特別地方