【モデルプレス＝2025/09/23】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第5弾が公開された。【写真】日向坂46河田陽菜、抜群スタイル輝くビキニカット◆河田陽菜、パジャマ姿でぬいぐるみ抱きしめる今回公開されたのは、河田が大好きなラッコのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた朝のパジャマ姿のカット。実はこのぬいぐるみ、河田が自宅で可愛がっている子で、今回のロケに一緒に連