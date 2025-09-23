【モデルプレス＝2025/09/23】女優の山本美月が22日、自身のInstagramを更新。大阪・関西万博会場での子どもとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】山本美月、子どもとのレアな2ショット公開◆山本美月、親子ショット公開山本は「先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた」と万博での一場面を公開。全身黒スタイルで、子どもを抱いた2ショットを披露した。「抱いているミャクミャクは、子です」と万博公式