【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生 「台風１８号」「台風１９号」に続いて、フィリピンの東にある「熱帯低気圧」が今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みとなりました。 ２４日（水）～１０月３日（金）の、を画像で掲載しています。 【日本の近くは ”台風の予報円で大渋滞”】 【熱帯低気圧ａ】 ２３日（火祝）午前９時、フィリピンの東にあって、２４時間以内に台風に発達する見込みです。予想進路は北西方