秋の交通安全県民運動が行われている中、福岡市で23日、小学生が警察の「一日課長」を務めました。 ■西警察署・山口正一署長「一日生活安全課長を委嘱します。よろしくお願いします。」■小学生「ありがとうございます。」福岡市西区の小学2年生6人は、西警察署の交通課や刑事課などの一日課長に任命されました。子どもたちはさっそく「課長会議」を開き、交通違反を防ぐためにパトロールを行うことを決めました。■小学