トマト缶でメインおかず 買いおきしておくと便利なトマト缶を使って、少ない材料で作れるメインおかずをご紹介。トマト缶はうまみが凝縮しているので、いろいろな肉や魚と組み合わせて簡単においしく作れます。 アレンジしやすい鶏肉のトマト煮豚バラ大根をトマト缶でひと工夫圧力鍋で軟骨までホロホロにサバ缶＆豆腐でヘルシーな一品トマトは加熱調理でおいしさアップ トマトに含まれる抗酸化作用のある「リコピン」は加熱する