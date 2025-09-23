■これまでのあらすじイヤイヤ期を迎え、洋服へのこだわりが強くなった娘のメメにまろは頭を悩ませていた。そこでメメに選んでもらって、お気に入りの服を購入。するとメメも着替えが楽しくなるのだが、「パジャマのままでいたい」と言い出す日もあって…。しかもそれが出かけの日の場合もあり、まろはキャラクターコスチュームをパジャマ代わりにすることに。するととても気分良く着替えたり、お出かけにも前向きになって…。■出