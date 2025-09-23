9月23日は秋分の日です。 彼岸の中日にもあたり、大分県大分市の墓地では墓参りをする人の姿が見られました。 上野ケ丘墓地公園 大分市の上野ケ丘墓地公園です。 23日は雨が降ったり止んだりを繰り返す、あいにくの天気となっていますが、こちらでも朝から墓参りに来る人の姿がみられました。 訪れた人たちは花や線香を供え、先祖に思いをはせながら、静かに手を合わせていました。 上野ケ丘墓地公