自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した５氏は２３日午前、党本部で共同記者会見に臨んだ。少数与党下での連立枠組みの拡大に対する姿勢では、各候補の温度差が明らかになった。小林鷹之・元経済安全保障相は「連立は手段であって目的ではない」と述べ、「政策、党の基本的な考え方を共有できる政党と合意できれば合意していくということだ」と訴えた。茂木敏充・前幹事長は「基本政策が一致する政党と連立の枠組みの