タレントの鈴木あきえさんが自身のインスタグラムを更新。第３子妊娠を公表しました。【写真を見る】【鈴木あきえ】第３子妊娠を発表稽留（けいりゅう）流産も告白「命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかと」鈴木あきえさんは「応援して下さってる皆さま・関係者の皆さまへ小さなご報告」と題して投稿。「いつも温かい応援ありがとうございます。私ごとですが、この度、新しい命を授かりました」と妊娠を報告し