きょうは秋分の日。小矢部市では、秋の訪れを告げるヒガンバナが鮮やかな赤い花を咲かせています。秋の彼岸の時期に咲くことから、その名が付いたといわれるヒガンバナ。小矢部市五郎丸地区ではヒガンバナが群生する景観を復活させようと、2001年から住民たちが球根を植え続けています。今年は猛暑の影響が心配されましたが、9月に入ってからは雨の日が多く、ほぼ平年並みの開花時期となり、およそ15万本の花を楽しむことができそ