【ベルギーリーグ】ヘンク 1−2 ユニオン（日本時間9月21日／セゲカ・アレーナ）【映像】右足インサイドで高精度コントロールショット日本代表FW伊東純也が、高精度コントロールショットでゴールを強襲。シュート精度の高さにファンが脱帽している。ベルギーリーグ第8節でヘンクがユニオンと対戦。その51分のことだ。左ウイングで先発した伊東は、ボックス内の手前で左サイドからパスを受ける。ユニオンのDFケビン・マクアリ