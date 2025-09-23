【リーグアン】モナコ 5−2 メス（日本時間9月22日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】相手選手をいきなり首投げした瞬間モナコに所属する日本代表MFの南野拓実が、突然の愚行を見せた。ボックス内での競り合い後、相手選手の首に腕を回してまるで柔道のように投げ飛ばした。まさかの行動に解説者やファンたちが衝撃を受けている。リーグアン第5節でモナコはメ