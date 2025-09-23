【暴れん坊プリンセス‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐】 9月23日連載開始 Cygamesは9月23日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて木村裕一氏の異世界ファンタジー「暴れん坊プリンセス‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐」の連載を開始した。 腐敗した宮廷で孤立している若き王女が、王家に伝わる伝説の衣（セーラӦ