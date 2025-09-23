きょう（23日）は秋分の日、彼岸の中日にあたります。 【写真を見る】「先祖にはこの子をよろしくと」彼岸の中日墓前に花やおはぎ【岡山】 岡山市内の墓地には多くの人が墓参りに訪れ、先祖をしのんでいます。秋の気配が近づき、過ごしやすい気候となった、けさ。岡山市中区の東山墓地には、家族連れなど多くの人が訪れていました。 「彼岸」は、秋分の日を中日とする7日間を指し、先祖を供養し感謝を伝える日とされています