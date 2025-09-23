岡山市北区の表町商店街で昔ながらの縁台を並べて行なった将棋大会の予選を勝ち抜いた4人による準決勝・決勝戦が行なわれました。 【写真を見る】将棋大会の予選を勝ち抜いた子ども4人による準決勝・決勝戦狩山幹生五段による大盤解説も 会場となった岡山市北区の能楽堂ホールtenjin9では、44人が参加した予選を勝ち抜いた4人が準決勝・決勝戦に臨みました。真剣な表情で指す子どもたち。 会場の外のロビーでは、