明治時代の牛鍋を再現した料理。明治維新で解禁されたのは有名ですが、それまでの1200年間、日本では牛肉食が禁止されていました（写真：ウサネコ／PIXTA）今からおよそ200万年前、西アジアに生息していたオーロックスという動物が、現在の牛のルーツだとされています。フランス南西部のラスコー洞窟には、1万5000年も前に描かれたとされる壁画があり、そこには人々がオーロックスを狩猟している様子が鮮明に残されています。つま