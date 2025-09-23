岡山城や後楽園の周辺を市民ランナーが走るライト電業キャッスル・ミニマラソンがけさ（23日）開かれました。 【写真を見る】岡山城や後楽園の景色を楽しみながら約4キロのコースを走る「キャッスル・ミニマラソン」 36回目の開催となったキャッスル・ミニマラソンには、小学生から高齢者まで、約700人が参加しました。 午前9時前、ランナーたちは相生橋のたもとから元気にスタート。幾分涼しくなった