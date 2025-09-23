己の便利は誰かの不便【漫画】本編を読む最近では、セルフレジで決済するスーパーが多くなってきた。支払い方法でトラブルになることもあるが、今回はセルフレジを両替機のように使ってしまう狸谷(@akatsuki405)さんの『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より「己の便利は誰かの不便」をお届けしよう。■「自分が利用しているものは他のお客様も利用している」と少しでも考えて己の便利は誰かの不便1己の便利は誰かの不