胃腸炎は、ウイルスや細菌などが原因で胃や腸に炎症が起こる病気で、下痢や嘔吐、腹痛などのつらい症状を引き起こします。特に冬場に流行しやすく、家庭内や学校などでの感染にも注意が必要です。 本記事では胃腸炎の原因について以下の点を中心にご紹介します。 胃腸炎の原因 胃腸炎の症状 胃腸炎の治療法 胃腸炎の原因について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。 監修医