今回のお仕事ハックは「将来設計がうまくいかない」とのお悩みに、コラムにストのヨダエリさんがアドバイス。将来設計がうまくいかない気づけば自分も立派なアラサー。周りを見れば、「30歳までに結婚する！」「35歳までには課長に就任！」と言って具体的に動いている友人たちばかりです。私は何の将来設計も立てずにのうのうと生きているのですが、これってまずいですか？どうやって将来設計を立てればいいのかも分かりません…