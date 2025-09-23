新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は9月16日 夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン 2』（全8話）の第1話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送しました。■“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前