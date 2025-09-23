元来、集団で生活を行う習性のある猫たち。もちろんそれは、イエネコにおいても同様であるようです。Xユーザー・チンチラ帝国さんが投稿した写真に写っているのは、2階に上がる階段を、6匹の猫ちゃんが占拠する様子。文字通り「足の踏み場もない」状況に、投稿者であるパパさんも思わず「階段が狭いとかの次元じゃない」と訴えています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】当時の状況をうかがうと、これは投稿