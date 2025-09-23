秋分の日のきょう、県内は秋晴れのところが多くお出かけ日和となりそうです。 【写真を見る】芋煮会日和！県内はおだやかな秋晴れに（山形） 午前9時ごろの山形市です。青空のもと、馬見ケ崎川の河川敷では芋煮会の準備をする人で賑わっていました。 きょうの県内は高気圧に覆われて晴れやくもりとなるでしょう。県内この後は、天気の崩れはない見込みです。 日中の予想最高気温は山形、酒田で26度、新庄、米沢で25度と過ごし