7月に開幕した「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は序盤戦が終了したなか、女子で連覇を狙うのが木下アビエル神奈川。ここまで6勝1敗で勝ち点は「20」。同勝ち点で並ぶ過去5度優勝の名門・日本生命レッドエルフとともにリーグをけん引している。（総得失点マッチ数で上回る日本生命が1位）そんなチームを支えるのがリーグ屈指の陣容を誇るタレント力で、中心選手が各スタッツで上位に名を連ねてい