SnowManの宮舘涼太（32）が23日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。原浩氏の同名小説が原作。主人公が戦死したはずの大伯父の謎の日記を読んだ後から不可解な出来事が周囲で頻発していく。秋分の日にちなみ、火喰鳥を模したおはぎで大ヒット祈願。一目見ると「火喰鳥をイジってますよね？」と疑問を口に。その後ためにためながら思念を込め、“火喰鳥おはぎ