TOKIOの元メンバー・山口達也氏（53）が22日、自身のXを更新。アルコール依存症の現在の症状について明かした。「あの日から丸5年」との書き出しで、自助グループの親友が亡くなったことを伝えた。【画像】長文で…山口達也氏「あの日から丸5年」で胸中をつづる山口氏は「あの日から丸5年私の繋がっている自助グループでは“バースデー”と表現する。底つきを無駄にしてはいけない。あの例えようのない日々があったからこそ、